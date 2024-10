Ilgiorno.it - Coltellate davanti al distributore: "Quella notte pensavo fosse finita". Aggressore tradito dal tatuaggio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La litea unautomatico di via Rembrandt, a un passo da piazzale Siena. Poi leall’addome e la fuga, lasciando la vittima in strada in fin di vita. Per quel tentato omicidio, risalente allo scorso 8 giugno, è finito in manette Robert Kajana, venticinquenne nato in Italia di origine albanese. È accusato di aver quasi ucciso B. I. A., trentaduenne romeno, chesi è salvato per un soffio: è arrivato all’ospedale Niguarda in condizioni critiche, ha affrontato quattro interventi chirurgici ed è rimasto in coma, in terapia intensiva, per due settimane. "Mi sono accasciato sulle ginocchia e ho pensato di morire", ha raccontato dopo essersi ripreso, ricordando l’aggressione in strada.