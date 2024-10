Città della Scienza, una visita speciale al Science Centre tra laboratori e novità (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una visita speciale a Città della Scienza al Science Centre tra stand, laboratori e tante novità per tutta la famiglia. Un weekend speciale a Città della Scienza con il grande Festival della Scienza Futuro Remoto sabato 19 e domenica 20 ottobre: stand, laboratori, conferenze e spettacoli per immergersi in un mondo di novità e scoperte. 2anews.it - Città della Scienza, una visita speciale al Science Centre tra laboratori e novità Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unaaltra stand,e tanteper tutta la famiglia. Un weekendcon il grande FestivalFuturo Remoto sabato 19 e domenica 20 ottobre: stand,, conferenze e spettacoli per immergersi in un mondo die scoperte.

Futuro Remoto - via alla 38a edizione : a Città della Scienza focus sulla caldera dei Campi Flegrei - Clicca qui per il programma completo Ricordo_Conosco_RiducoAttività a cura di Ingv (Sezione Irpinia) Salerno, 8 novembre | 9:00 – 13:00 | Palazzo Fruscione Benevento, 22 novembre | 9:00 – 18:30 | Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio – Plesso Didattica, Via dei Mulini Caserta, 29 novembre | 9:00 – 18:30 | Complesso Monumentale Belvedere San Leucio Avellino, ... (Ildenaro.it)

Giro di Lombardia - BergamoScienza - Cornoltis - birra e mostre : il week-end in città - Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 12 e domenica 13 ottobre. Fra gli appuntamenti spiccano ila partenza del Giro di Lombardia, BergamoScienza, Bergamo Beer Festival e il concerto dei Cornoltis sabato al Daste, mostre e altro ancora. BERGAMO SABATO 12 OTTOBRE – BergamoScienza, il programma dell’edizione 2024 – Da Bergamo a Como: il Giro di Lombardia 2024 – Mercatino ... (Bergamonews.it)

Città della Scienza - “Uomo e Ambiente : equilibrio cercasi!” tra laboratori e dimostrazione : il programma - Un nuovo weekend a Città della Scienza dedicato al rapporto tra specie umana e ambiente tra laboratori, science show e dimostrazioni. A Città della Scienza un weekend (sabato 12 e domenica 13 ottobre) tutto dedicato al rapporto tra la specie umana e l’ambiente! Tra laboratori, science show e dimostrazioni, partendo dal nucleo familiare, investigheremo sulla […]. (2anews.it)