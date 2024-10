Anteprima24.it - Cimitero comunale, operazione ampliamento: possibile acquistare nuovi manufatti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Cappelle, loculi ed ossari: il Comune di San Salvatore Telesino avvisa che èraccogliere manifestazioni di interesse da parte di cittadini che siano interessati alla acquisizione di tali tipologie di. Come noto, infatti, l’Amministrazione guidata dal Primo Cittadino Fabio Romano ha predisposto un Project financing che avrà ad oggetto, per l’appunto, lavori didel. L’esecuzione dei lavori in questione è stata regolata a mezzo di convenzione sottoscritta tra le parti in data 30 Agosto con i lavori stessi che sostanzialmente si andranno ad autofinanziare con i fondi che saranno messi dagli acquirenti.