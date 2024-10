Cambiaghi: «Inter-Juventus? Sarà una bella battaglia. Siamo cariche!» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il weekend di Serie A Femminile che è alle porte prevede una sfida coi fiocchi: Inter-Juventus Women per il lunch match della domenica. Di questo e della prima parte di stagione parla Michela Cambiaghi. TUTTO FONDAMENTALE – Michela Cambiaghi, Intervistata da Inter TV, racconta le sue sensazioni dopo le prime sei gare stagionali disputate in Serie A Femminile: «Speravo in un inizio così dell’Inter Women. Già nella fase di preparazione della stagione avevo visto un buon clima e delle buone giocate. Siamo riuscite subito ad entrare nelle dinamiche del gioco e abbiamo già creato diversi punti, quindi sono contenta. L’ultima sfida? Ogni partita è fondamentale. Contro il Como l’anno scorso abbiamo perso diversi punti quindi quest’anno volevamo portare a casa a tutti i costi la vittoria. Inter-news.it - Cambiaghi: «Inter-Juventus? Sarà una bella battaglia. Siamo cariche!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il weekend di Serie A Femminile che è alle porte prevede una sfida coi fiocchi:Women per il lunch match della domenica. Di questo e della prima parte di stagione parla Michela. TUTTO FONDAMENTALE – Michelavistata daTV, racconta le sue sensazioni dopo le prime sei gare stagionali disputate in Serie A Femminile: «Speravo in un inizio così dell’Women. Già nella fase di preparazione della stagione avevo visto un buon clima e delle buone giocate.riuscite subito ad entrare nelle dinamiche del gioco e abbiamo già creato diversi punti, quindi sono contenta. L’ultima sfida? Ogni partita è fondamentale. Contro il Como l’anno scorso abbiamo perso diversi punti quindi quest’anno volevamo portare a casa a tutti i costi la vittoria.

Serie A femminile 2024/25 - l’Inter vince a Como : decisiva Cambiaghi - Nella partita valevole per la sesta giornata la squadra nerazzurra ha battuta 1-0 in trasferta il Como grazie ad una rete di Cambiaghi, che permette a Bartoli e compagne di salire a quota 14 punti, cinque in più della Roma campione in carica. Nel prossimo turno l’Inter dovrà vedersela contro la Juventus, prima classificata (15) e impegnata domani nel big match contro le giallorosse all’Allianz ... (Sportface.it)

Como-Inter Women 0-1 - basta Cambiaghi per i tre punti! - Nel secondo tempo l’Inter Women ha dovuto solamente tenere il vantaggio maturato già nei 45 minuti iniziali. Como-Inter Women, la classifica dopo la partita CLASSIFICA – Grazie ai tre punti odierni l’Inter Women sale a 14 punti confermandosi al terzo posto in classifica e allontanando Roma e Milan in attesa delle loro partite. (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 al 45? : zampata Cambiaghi - ma avversarie in crescita - Quest’ultima si fa ipnotizzare da Rachele Baldi nell’uno contro uno, con il portiere nerazzurro che subisce un colpo dall’avversaria. Nonostante qualche imprecisione nella gestione della palla, da parte delle meneghine, il risultato finale del primo tempo sorride all’Inter. Da quel momento in poi, a fare la partita è la squadra di casa, con le nerazzurre che pensano soprattutto a difendersi in ... (Inter-news.it)