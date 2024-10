Calcio a 5 qualificazione Mondiali | le azzurre concludono il Main Round in testa al girone

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La Nazionale femminile dia cinque ha conquistato il primo posto neldeldelle qualificazioni, staccando il pass per la fase successiva, l’Elite, in programma il prossimo marzo. Quest’ultima frazione dellemette in palio quattro biglietti per la rassegna mondiale 2025, ospitata dalle Filippine tra il 21 novembre e il 7 dicembre. Leora sognano l’accesso alla prima storica edizione di Coppa del Mondo femminile, grazie ai risultati ottenuti nel: 11-0 contro la Lituania, 4-0 sulla Croazia e 12-0 con la Serbia. Âa 5,: leilinalSportFace.