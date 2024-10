Biden chiama Netanyahu per congratularsi dell’uccisione del leader di Hamas (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente americano Joe Biden ha chiama il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per congratularsi con lui per l’uccisione del leader del gruppo palestinese Hamas, Yahya Sinwar. Biden chiama Netanyahu dopo l’uccisione di Sinwar Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’Air Force One per congratularsi con lui per Periodicodaily.com - Biden chiama Netanyahu per congratularsi dell’uccisione del leader di Hamas Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente americano Joehail primo ministro israeliano Benjaminpercon lui per l’uccisione deldel gruppo palestinese, Yahya Sinwar.dopo l’uccisione di Sinwar Il presidente americano Joehato il primo ministro israeliano Benjamindall’Air Force One percon lui per

