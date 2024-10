Panorama.it - Beatles '64: un documentario (e un cofanetto) sulla conquista degli States

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Chissà se i, quel 22 marzo del 1963, si rendevano conto che il loro album di debutto Please Please Me non solo avrebbe cambiato per sempre le loro vite, dopo cinque anni di febbrile attività live e di cambi di formazione, ma anche la storia della musica popolare tout court. In soli otto anni di carriera discografica e tredici album in studio, ihanno riscritto le coordinate della musica pop e rock, trasformandola da artigianato in vera e propria arte, destinata a durare per decenni. Un anno fondamentale per la loro carriera è stato il 1964, sia per la pubblicazione del loro terzo disco A Hard Day's Night, pubblicato il 10 luglio 1964 e colonna sonora dell'omonimo film dello stesso anno, ma ancor più per il loro trionfale sbarco negli Usa, trasformando così un fenomeno tipicamente britannico in una vera e propria febbre globale per i quattro artisti di Liverpool.