Basket DR1 / Stop per la Academy Taurus Jesi: alla 'Novelli' passa Ancona 60-81

Jesi, 18 ottobre 2024 – Sconfitta casalinga, la seconda consecutiva in campionato, per la Jesi Basket Academy Taurus di coach Pizi che cede al Campetto Ancona 60-81. Stiamo parlando del campionato di DR1 dove l'esperta compagine dorica ha avuto la meglio sulla giovanissima formazione leoncella.

Jesi: Tamiozzo 14, Malatesta 2, Castillo Soto 2, Nisi 3, Loccioni 1, Morino 7, Socci 3, Stronati 2, Giannattasio 6, Giombi 2, Lardinelli, Egbende 18.

Ancona: Luini, Conte 13, Solforosi, Gianchi 1, Sebastianelli 2, Pajola 26, Properzi 2, Petrilli 7, Baldoni 24, Marzullo 5, Carboni 1.

Parziali: 17-23, 12-23, 17-13, 14-22.

