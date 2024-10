Baroni "Lazio ambiziosa, con la Juve sfida importante" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Dobbiamo lavorare a testa bassa e con spirito di sacrificio", dice il tecnico biancoceleste ROMA - "Credo che le ambizioni vadano di pari passo con le prestazioni e con quello che si riesce a proporre. Più che parlare, preferisco fare; noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con spirito di sa Ilgiornaleditalia.it - Baroni "Lazio ambiziosa, con la Juve sfida importante" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Dobbiamo lavorare a testa bassa e con spirito di sacrificio", dice il tecnico biancoceleste ROMA - "Credo che le ambizioni vadano di pari passo con le prestazioni e con quello che si riesce a proporre. Più che parlare, preferisco fare; noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con spirito di sa

Lazio - Baroni : “Guendouzi sta meglio - squadra in salute” - Queste le parole del tecnico della Lazio Marco Baroni alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 20. Quella contro la Juventus sarà una grande partita contro una squadra forte. Il ragazzo vuole esserci e mi fa molto piacere. 45 all’Allianz Stadium. “Il gruppo è in salute. (Sportface.it)

Lotito attacca Tudor : «Convinto di essere il padrone della Lazio. Adesso invece con Baroni…» - Lui ha le sue idee da un punto di vista politico e comportamentale. Si era però creata […]. Tutti i dettagli in merito Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Dazn del suo rapporto con gli ultimi allenatori. Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul suo rapporto con Igor Tudor in biancoceleste. (Calcionews24.com)