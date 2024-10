Bari-Catanzaro 1-1, le pagelle: Dorval e Radunovic i migliori, deludono Sibilli e Lasagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Bari ha pareggiato in casa contro il Catanzaro nell'anticipo del nono turno di Serie B. La squadra biancorossa prolunga la sua serie positiva cogliendo il settimo risultato utile di fila ma ha di che rammaricarsi per non essere riuscita a chiudere un incontro che ha dominato per larghi tratti Baritoday.it - Bari-Catanzaro 1-1, le pagelle: Dorval e Radunovic i migliori, deludono Sibilli e Lasagna Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilha pareggiato in casa contro ilnell'anticipo del nono turno di Serie B. La squadra biancorossa prolunga la sua serie positiva cogliendo il settimo risultato utile di fila ma ha di che rammaricarsi per non essere riuscita a chiudere un incontro che ha dominato per larghi tratti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bari-Catanzaro 1-1 : Iemmello replica a Dorval e la vittoria sfuma ancora - Dopo essere passati in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Dorval, i biancorossi si sono fatti recuperare nella ripresa da una rete di Iemmello, a segno quando mancava un. Pareggio ricco di rimpianti per il Bari, fermato sull'1-1 in casa dal Catanzaro nell'anticipo della 9ª giornata di Serie B. (Today.it)

Bari-Catanzaro 1-1 : Iemmello replica a Dorval e la vittoria sfuma ancora - Pareggio ricco di rimpianti per il Bari, fermato sull'1-1 in casa dal Catanzaro nell'anticipo della 9ª giornata di Serie B. . . . Dopo essere passati in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Dorval, i biancorossi si sono fatti recuperare nella ripresa da una rete di Iemmello, a segno quando mancava un. (Baritoday.it)

Serie B : botta e risposta tra Dorval e Iemmello - Bari-Catanzaro 1-1 - Finisce senza vincitori l`anticipo della nona giornata del campionato di Serie B tra Bari e Catanzaro. Al `San Nicola` termina 1-1, con la rete... (Calciomercato.com)