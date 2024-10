Lettera43.it - Bari, 19enne gettato in mare con le mani legate: salvato ore dopo da un pescatore

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Orrore a, dove un ragazzo di 19 anni è stato trovato incon ledietro alla schiena. A notarlo e allertare i soccorsi è stato unappena fuori dal porto di Santo Spirito. La tempestività dell’intervento ha reso possibile il salvataggio del giovane, di origini straniere, che è stato trasferito in ospedale in stato di ipotermia (aveva la temperatura corporea a 34 gradi). Avrebbe resistito per due ore in acqua. Il giovane ha raccontato di essere stato picchiato e violentato da una baby gang Nonostante il suo stato di shock, il ragazzo è riuscito a raccontare di essere stato picchiato da una baby gang e aver subito abusi. Il gruppo l’avrebbe poi scaraventato sui frangiflutti. Avviate le indagini della polizia per ricostruire l’accaduto e rintracciare i responsabili.