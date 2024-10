Art Basel Paris, la manifestazione che unisce arte e moda (e un grande pesce bianco di Frank Gehry) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Case di moda insieme a marchi di lusso, con rivenditori e riviste si godono la bellezza delle belle arti: siamo ad Art Basel Paris, la manifestazione che unisce arte e moda in un contesto squisitamente europeo. Art Basel è infatti la manifestazione d’arte che si tiene annualmente a Basilea dal 1970, e da qualche tempo si tiene anche a Parigi. Mercoledì 16 ottobre ha infatti inaugurato n un monumentale evento che raccoglie tutti, ma proprio tutti, gli esponenti di lusso e bellezza. Inaugurata Art Basel Paris: l’arte della moda si mostra a Parigi Anche se doveva iniziare il 16 ottobre, l’azione è iniziata già 48 ore prima. Martedì, Louis Vuitton ha presentato la sua nuova mostra “Design Miami. Paris Objets Nomades” nel suo spazio LV Dream lungo la Senna. Metropolitanmagazine.it - Art Basel Paris, la manifestazione che unisce arte e moda (e un grande pesce bianco di Frank Gehry) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Case diinsieme a marchi di lusso, con rivenditori e riviste si godono la bellezza delle belle arti: siamo ad Art, lachein un contesto squisitamente europeo. Artè infatti lad’che si tiene annualmente a Basilea dal 1970, e da qualche tempo si tiene anche a Parigi. Mercoledì 16 ottobre ha infatti inaugurato n un monumentale evento che raccoglie tutti, ma proprio tutti, gli esponenti di lusso e bellezza. Inaugurata Art: l’dellasi mostra a Parigi Anche se doveva iniziare il 16 ottobre, l’azione è iniziata già 48 ore prima. Mdì, Louis Vuitton ha presentato la sua nuova mostra “Design Miami.Objets Nomades” nel suo spazio LV Dream lungo la Senna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Art Basel Paris 2024, artisti emergenti e grandi capolavori al Grand Palais - Art Basel Paris 2024 riapre le porte al Grand Palais e conferma la sua portata, tra grandi capolavori e artisti da tenere d’occhio ... (exibart.com)

Art Basel Paris 2024: esposizioni imperdibili e eventi da non perdere in cittĂ - Mostre imperdibili a Art Basel Paris 2024Art Basel Paris 2024 rappresenta un'opportunitĂ unica per gli amanti dell'arte di esplorare una selezione str ... (assodigitale.it)

Grand Palais di Parigi riapre con una fiera d’arte imperdibile - Art Basel Paris 2024: la riapertura del Grand PalaisLa riapertura del Grand Palais ha segnato un’importante svolta nel panorama artistico di Parigi, c ... (assodigitale.it)