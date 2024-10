Appare nervoso al controllo in stazione, nello zaino nasconde marijuana e hashish (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la droga nello zaino. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Copparo, giovedì 17, durante un controllo insieme ai colleghi di Ferrara e della Forestale. nello specifico, affiancati anche dall’unità cinofila, i militari hanno approfondito le verifiche nella stazione dei bus.Iscriviti al Ferraratoday.it - Appare nervoso al controllo in stazione, nello zaino nasconde marijuana e hashish Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la droga. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Copparo, giovedì 17, durante uninsieme ai colleghi di Ferrara e della Forestale.specifico, affiancati anche dall’unità cinofila, i militari hanno approfondito le verifiche nelladei bus.Iscriviti al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal fanalino rotto dell’auto alla denuncia : 28enne sfugge al controllo con 120mila euro nello zaino - Dal controllo dell’auto per un fanalino rotto alla scoperta di un uomo che tiene in uno zaino centinaia di banconote per un totale di circa 123.000 euro, oltre ad alcuni gioielli. Sono le 15 di un pomeriggio di pioggia quando una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico... (Torinotoday.it)

Capannello di giovani al parco - scatta il controllo dei Carabinieri : denunciato un ragazzo per spaccio - Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Gambettola hanno denunciato un giovane accusato di spaccio di droga. I militari, nel corso di un servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nei luoghi di aggregazione giovanile, hanno proceduto al... (Cesenatoday.it)

Perde il controllo dell’auto e muore nello schianto contro le auto in sosta - La strada, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del fatto. PRATO – Incidente mortale nella mattina del 17 settembre in via Bologna a Prato: è morto nella carambola contro le auto in sosta dopo aver perso il controllo del mezzo un uomo di 77enne mentre ... (Corrieretoscano.it)