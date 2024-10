Anche i vip hanno una privacy, Andrea Delogu e il caso del mazzo di fiori di uno sconosciuto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andrea Delogu ha messo in chiaro di essersi sentita violata nella privacy dopo aver ricevuto un mazzo di fiori, recapitato a casa sua, da parte di un ammiratore anonimo. L'episodio ha sollevato due questioni: Anche i vip hanno diritto alla tutela della riservatezza? Quali sono i confini da non superare? Fanpage.it - Anche i vip hanno una privacy, Andrea Delogu e il caso del mazzo di fiori di uno sconosciuto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha messo in chiaro di essersi sentita violata nelladopo aver ricevuto undi, recapitato a casa sua, da parte di un ammiratore anonimo. L'episodio ha sollevato due questioni:i vipdiritto alla tutela della riservatezza? Quali sono i confini da non superare?

