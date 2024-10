Allerta per le piene di Secchia e Panaro, chiudono le scuole di Modena e provincia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le previsioni per sabato 19 ottobre hanno portato l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a diramare l’Allerta Rossa per criticità idraulica nel territorio di Modena (è Arancione per i temporali) dove il livello idrometrico dei fiumi, già interessati dalle piene Modenatoday.it - Allerta per le piene di Secchia e Panaro, chiudono le scuole di Modena e provincia Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le previsioni per sabato 19 ottobre hanno portato l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a diramare l’Rossa per criticità idraulica nel territorio di(è Arancione per i temporali) dove il livello idrometrico dei fiumi, già interessati dalle

Fiumi in piena - allerta meteo elevata a "rossa" tra Modena e la Romagna - L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per domani, sabato 19 ottobre, per piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del bolognese; sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio Emilia (fino ai confini. . (Modenatoday.it)