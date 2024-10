Al via il restauro degli organi nelle chiese di Sicilia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un finanziamento di ottocentomila euro per la riparazione e il restauro di strumenti musicali antichi e di pregio artistico appartenenti a enti morali ed ecclesiastici del territorio regionale. Lo prevede il decreto pubblicato questa mattina dall’assessorato dei Beni culturali contenente l’elenco delle 13 chiese e parrocchie che avevano partecipato al bando e destinatarie del contributo. «Grazie Feedpress.me - Al via il restauro degli organi nelle chiese di Sicilia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un finanziamento di ottocentomila euro per la riparazione e ildi strumenti musicali antichi e di pregio artistico appartenenti a enti morali ed ecclesiastici del territorio regionale. Lo prevede il decreto pubblicato questa mattina dall’assessorato dei Beni culturali contenente l’elenco delle 13e parrocchie che avevano partecipato al bando e destinatarie del contributo. «Grazie

Beni culturali - via al restauro degli organi nelle chiese della Sicilia : c'è anche quello di San Filippo d'Agira - C'è anche l'organo della chiesa messinese di San Filippo D’Agira fra quelli che potranno esserere staurati con i fondi messi a disposizione dalla Regione. Lo prevede il decreto pubblicato questa mattina dall’assessorato dei Beni culturali contenente l’elenco delle 13 chiese e parrocchie che... (Messinatoday.it)

Beni culturali - via al restauro degli organi nelle chiese siciliane : c'è anche la provincia di Agrigento - Ammonta complessivamente a ottocentomila euro il fondo destinato dalla regione siciliana per la riparazione e il restauro di strumenti musicali antichi e di pregio artistico appartenenti a enti morali ed ecclesiastici del territorio regionale. Risorse economiche che arriveranno anche in provincia... (Agrigentonotizie.it)

