Spazionapoli.it - ADL e Conte a cena durante la sosta: ribaditi due concetti, i dettagli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aurelio De Laurentiis ed Antoniosono andati adue giorni fa: tra i due ampia sinergia, sono statidue. Tempo di valutazioni e di primissimi bilancil’attualeper le nazionali. In casa Napoli si studiano quelle che sono le criticità del momento ma soprattutto i lati positivi di un nuovo progetto tecnico che vede Antonioal centro. Gli infortuni di Lobotka e Olivera ad oggi tengono banco, ma c’è la sensazione che la rosa azzurra sia assolutamente pronta ed in grado di gestire la situazione. Contro l’Empoli dentro Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, giocatori che hanno già abbondantemente dimostrato di poter essere elementi da inserire in qualsiasi momento e di essere idonei ad interpretare al meglio le idee di gioco del proprio allenatore.