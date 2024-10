Vieri: “Cassano e Adani? Ho sentito parlare troppo, per me non esistono più” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bobo Vieri, ex centravanti, è tornato così sul progetto Bobo TV e sulle recenti dichiarazioni di Antonio Cassano e Lele Adani Golssip.it - Vieri: “Cassano e Adani? Ho sentito parlare troppo, per me non esistono più” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bobo, ex centravanti, è tornato così sul progetto Bobo TV e sulle recenti dichiarazioni di Antonioe Lele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vieri : "Lautaro mi disse di essere in difficoltà - Lotito uno dei più bravi. Adani e Cassano per me non esistono più" - Christian Vieri dice la sua sul calcio italiano senza peli sulla lingua. L`ex centravanti della Nazionale ha dichiarato in un`intervista al... (Calciomercato.com)

Vieri : «Cassano e Adani? Per me non esistono più. Ma nessuno tocchi la mia famiglia» - com/RyuJQGB0pt — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) March 4, 2024 Così la trasmissione di Antonio Ricci ha consegnato il famoso tapiro a Vieri. Vieri intervistato dal Corriere della Sera. Ma l’ultima domanda, senza alcun collegamento col resto, è dedicata a Cassano e Adani con cui dire che si è lasciato male è un efuemismo. (Ilnapolista.it)

La lite tra Vieri e Cassano non si arresta : «Neanche lo nomino - non perdono i traditori» - A peggiorare le cose, l’idea di Vieri di inserire una nuova figura nel programma, una scelta che Cassano, Adani e Ventola non condividevano affatto. «Il tradimento è la cosa che detesto più di ogni altra cosa al mondo», ha dichiarato l’ex fantasista barese. Ha poi aggiunto che per tanto tempo si è sentito limitato, impossibilitato a proseguire altri progetti con Adani e Ventola a causa della ... (Donnapop.it)