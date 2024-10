Ilfattoquotidiano.it - Un’ora al Six King Slam vale più di una partecipazione agli US Open: le folli cifre guadagnate dai tennisti in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavorare poco più die guadagnare 1 milione e mezzo di dollari? Possibile se ti chiami Daniil Medvedev e partecipi al Six, ricchissima esibizione organizzata in. Nonostante la pesante sconfitta contro Jannik Sinner (6-0; 6-3, la seconda nel giro di pochi giorni dopo quella di Shanghai), il tennista russo si è intascato la bellezza di 21mila (e 379) dollari al minuto. Già, ventunomila dollari al minuto. 1,5 totali. 69 minuti per diventare milionario, se non è un record poco ci manca. Per fare un paragone,Us– ultimodi questa stagione – Daniil Medvedev ha dovuto giocare per 24 ore e 17 minuti (il tennista è stato eliminato ai quarti di finale e sempre contro l’altoatesino) per guadagnare 1,06 milioni di euro.