UFFICIALE – Young Boys, tegola per l'Inter: infortunio per un titolare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo Young Boys perde un titolare per la sfida contro l'Inter di Champions League. tegola per gli svizzeri, che hanno diramato un comunicato. COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota dello Young Boys sull'infortunio del giovane difensore classe 2003: "Il difensore centrale dell'YB Tanguy Zoukrou ha riportato un infortunio al tendine dei flessori dell'anca sinistra durante l'allenamento. È previsto un tempo di inattività compreso tra sei e otto settimane". tegola per il tecnico Joel Magnin, che pochi giorni fa ha sostituito l'esonerato Rahmen. Mercoledì sera ci sarà la sfida di Champions League in Svizzera contro l'Inter, valida per la terza giornata della fase campionato. I nerazzurri vanno a caccia del secondo successo consecutivo per salire a quota sette punti.

