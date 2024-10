Uccise moglie e suocera. Ergastolo all’ex medico: "Usò un mix di farmaci" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si accascia con le mani sul banco il medico Giampaolo Amato, alla pronuncia della sentenza. Ergastolo. Per avere ucciso moglie e suocera, avvelenandole con dei farmaci, nel 2021. Così ha deciso il presidente della Corte d’assise, a Bologna, Pier Luigi Di Bari, aggiungendo un anno e mezzo di isolamento diurno e risarcimenti per le parti civili (la sorella di Isabella, Anna Maria, e lo zio Nicola Tateo) rispettivamente di 750.000 e 230.000 euro. Assolto invece dall’accusa di peculato, cioè di avere trafugato da uno degli ospedali Ausl per cui lavorava i farmaci letali usati per uccidere le due donne. Una sentenza accolta dalle lacrime di Anna Maria, che ha abbracciato il marito e gli avvocati di parte civile, Maurizio Merlini e Francesca Stortoni. "Ho fatto il possibile perché emerga la verità", le sue uniche parole, prima della condanna. Quotidiano.net - Uccise moglie e suocera. Ergastolo all’ex medico: "Usò un mix di farmaci" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si accascia con le mani sul banco ilGiampaolo Amato, alla pronuncia della sentenza.. Per avere ucciso, avvelenandole con dei, nel 2021. Così ha deciso il presidente della Corte d’assise, a Bologna, Pier Luigi Di Bari, aggiungendo un anno e mezzo di isolamento diurno e risarcimenti per le parti civili (la sorella di Isabella, Anna Maria, e lo zio Nicola Tateo) rispettivamente di 750.000 e 230.000 euro. Assolto invece dall’accusa di peculato, cioè di avere trafugato da uno degli ospedali Ausl per cui lavorava iletali usati per uccidere le due donne. Una sentenza accolta dalle lacrime di Anna Maria, che ha abbracciato il marito e gli avvocati di parte civile, Maurizio Merlini e Francesca Stortoni. "Ho fatto il possibile perché emerga la verità", le sue uniche parole, prima della condanna.

