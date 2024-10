Trend 2020 -2021 di Christmasworld: Addobbi e alberi di Natale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Trend 2020 -2021 di Christmasworld: Addobbi e alberi di Natale Quest’anno come abbiamo abbondantemente descritto nel precedente articolo sulle tendenze del Natale 2020 -2021, gli Addobbi e gli alberi di Natale saranno tutti caratterizzati dal fai da te e dal riciclo creativo. Nel Christmasworld sicuramente verranno mostrate tendenze per forme e colori, ma ognuno di noi sarà libero di decidere quali decorazioni realizzare e quali materiali riciclare. La linea da seguire è quella del risparmio e del fai da te, visto i tempi che corrono più che una tendenza è quasi un obbligo, la palette di colori è molto ampia e va dal verde bottiglia al color ruggine, colori che ben si addicono all’handmade. Donnaup.it - Trend 2020 -2021 di Christmasworld: Addobbi e alberi di Natale Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)didiQuest’anno come abbiamo abbondantemente descritto nel precedente articolo sulle tendenze del, glie glidisaranno tutti caratterizzati dal fai da te e dal riciclo creativo. Nelsicuramente verranno mostrate tendenze per forme e colori, ma ognuno di noi sarà libero di decidere quali decorazioni realizzare e quali materiali riciclare. La linea da seguire è quella del risparmio e del fai da te, visto i tempi che corrono più che una tendenza è quasi un obbligo, la palette di colori è molto ampia e va dal verde bottiglia al color ruggine, colori che ben si addicono all’handmade.

