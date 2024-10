Tammaro Cassandro vince la Coppa del Mondo di skeet (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tammaro Cassandro, portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri Forestali e dell'associazione Tiro a volo Falco di Sant'Angelo in Formis, ha vinto la Coppa del Mondo per la specialità skeet svoltasi sulle pedane del Dr. Karni Shooting Range di Nuova Delhi, in India, sede delle finali della Coppa Casertanews.it - Tammaro Cassandro vince la Coppa del Mondo di skeet Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri Forestali e dell'associazione Tiro a volo Falco di Sant'Angelo in Formis, ha vinto ladelper la specialitàsvoltasi sulle pedane del Dr. Karni Shooting Range di Nuova Delhi, in India, sede delle finali della 

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Tammaro Cassandro vince la Coppa del Mondo di skeet - Tammaro Cassandro, portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri Forestali e dell'associazione Tiro a volo Falco di Sant'Angelo in Formis, ha vinto la Coppa del Mondo per la specialità skeet svoltasi sulle pedane del Dr. Karni Shooting Range di Nuova Delhi, in India, sede delle finali della Coppa... (Today.it)

Tiro a volo - Tammaro Cassandro beffa Gabriele Rossetti : doppietta azzurra nello skeet alle Finali di Coppa del Mondo! - La finale è tiratissima e vive praticamente sin da subito sul duello tra i due azzurri: Rossetti è perfetto nella prima metà della gara, chiusa con 30/30, mentre Cassandro, dopo aver mancato due piattelli nelle battute iniziali, si mette in scia al connazionale e resta in corsa per il successo. Doppietta italiana a Nuova Delhi, in India, nella specialità dello skeet maschile alle Finali di ... (Oasport.it)

Tiro a volo - Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti superano le qualificazioni dello skeet a Nuova Delhi nelle Finali di Coppa del Mondo - Assieme all’azzurro anche il tiratore qatariota Rashid Saleh Al-Athba, che dopo un solo errore nella prima serie, ha effettuato un percorso senza sbavature. Domani, giovedì 17 ottobre, la finale, che si disputerà alle 7:30 italiane. Dopo Diana Bacosi e Martina Maruzzo, anche Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti hanno staccato il pass per la finale a sei, suggellando una prestazione positiva ... (Oasport.it)