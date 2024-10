Stefano De Martino, rumore in studio. Cosa è successo ad Affari Tuoi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Imprevisto nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 16 ottobre. Mentre Francesca, concorrente della Puglia, era in piena corsa per aggiudicarsi una cifra di tutto rispetto, lo studio si è fermato improvvisamente, e non solo per la tensione del gioco. Un forte botto ha infatti interrotto lo svolgimento della puntata, proprio mentre Stefano De Martino, il conduttore dello show, si accingeva ad aprire un pacco chiamato dalla concorrente. L’evento, insolito e inaspettato, ha fatto sobbalzare il presentatore lasciando perplessi tutti i presenti. Ma cos’è successo? Cos’è accaduto ad Affari Tuoi il 16 ottobre La puntata era già entrata nel vivo. Francesca, con il supporto del marito Simone, stava conducendo una partita perfetta. Dilei.it - Stefano De Martino, rumore in studio. Cosa è successo ad Affari Tuoi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Imprevisto nella puntata ditrasmessa mercoledì 16 ottobre. Mentre Francesca, concorrente della Puglia, era in piena corsa per aggiudicarsi una cifra di tutto rispetto, losi è fermato improvvisamente, e non solo per la tensione del gioco. Un forte botto ha infatti interrotto lo svolgimento della puntata, proprio mentreDe, il conduttore dello show, si accingeva ad aprire un pacco chiamato dalla concorrente. L’evento, insolito e inaspettato, ha fatto sobbalzare il presentatore lasciando perplessi tutti i presenti. Ma cos’è? Cos’è accaduto adil 16 ottobre La puntata era già entrata nel vivo. Francesca, con il supporto del marito Simone, stava conducendo una partita perfetta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affari Tuoi - botto improvviso in studio e Stefano De Martino spiazzato : “È svenuto qualcuno” - Oltre a rappresentare la fortuna, nella Smorfia Napoletana questo numero rappresenta il lato B. Nonostante gli ascolti, martedì 15 ottobre lo show ha raggiunto una maedia 5. twitter. Affari tuoi, la ‘partita dei record’ finisce male per Stefano De Martino Botto in studio e Stefano De Martino commenta: “È svenuto qualcuno…” In una puntata da record, che ha generato anche diverse ... (Caffeinamagazine.it)

Botto improvviso nello studio di Affari Tuoi - Stefano De Martino spiazzato : “È svenuto qualcuno” - Un forte rumore nello studio di Affari tuoi ha fatto sobbalzare Stefano De Martino nel corso della puntata trasmessa mercoledì 16 ottobre. Cosa è successo in diretta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Affari Tuoi - Francesca trova tutti i pacchi blu ma non vince granché : tonfo in studio - Una puntata strana, quella del 16 ottobre di Affari Tuoi. . Francesca ha scelto di andare avanti con il pacco 3, trovandovi la cifra più bassa: 10. “Eravamo al mare e i suoi amici venivano in classe con me. La pugliese ha deciso di tenersi il pacco numero 3. . “Forse è un record”, ha commentato il signor Lupo. (Tvpertutti.it)