Scia di incendi nella notte, dati alle fiamme cinque cassonetti dei rifiuti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una lunga Scia di fuoco. cinque cassonetti dei rifiuti, incendiati nella notte in rapida successione. Monteverde e i Colli Portuensi le aree interessate dai roghi. incendi probabilmente dolosi su cui sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Il primo intervento dei vigili del fuoco Romatoday.it - Scia di incendi nella notte, dati alle fiamme cinque cassonetti dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una lungadi fuoco.deiatiin rapida successione. Monteverde e i Colli Portuensi le aree interessate dai roghi.probabilmente dolosi su cui sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Il primo intervento dei vigili del fuoco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il comandante dei Vigili del fuoco Luigi Capobianco lascia Latina per la Direzione del Nucleo Investigativo Antincendi nazionale - Nel salutare il personale nella sede centrale di Piazzale Carturan, visibilmente grato al personale per l’affetto ricevuto, l’ing. Il Nucleo Nautico di Gaeta ha visto la rimessa in servizio della UNA VF 1086 e l’acquisizione di risorse finanziarie per compensare la carenza di organico di personale specialista, in un porto caratterizzato da fonti di rischio incendio di notevole particolarità . (Ilfaroonline.it)

Alluvione - si incendia la polemica - Fdi : "Accertare i responsabili - esposto in Procura". Pd : "Becero sciacallaggio" - Non è ancora passata l'ondata di piena, che già divampa la polemica politica. Con dure accuse reciproche. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi di questa mattina, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che “l'Emilia Romagna sa che può contare sulla piena e... (Cesenatoday.it)

Si incendia la polemica - Fdi : "Accertare i responsabili - esposto in Procura". Pd : "Becero sciacallaggio" - Non è ancora passata l'ondata di piena che già divampa la polemica politica. Con dure accuse reciproche. (Ravennatoday.it)