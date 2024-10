Ilgiorno.it - Rozzano: il percorso dell’assassino di Manuel. In 14 minuti da ragazzo difficile a killer

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – La lunga notte di. Tre giorni dopo il delitto, abbiamo riil tragitto che ha compiuto l’assassino dalla sua abitazione fino al luogo dove è stato ucciso. Per un paio di cuffiette da 15 euro. Una città spettrale, senza un’anima viva in giro. Solo un paio di ragazzi extracomunitari e i lampeggianti dei carabinieri in lontananza., deserta nelle ore notturne. Nella foto viale Lombardia, percorsa da Daniele Rezza poco prima dell'omicidio Per Pincioni - Cangemi Foto MDF Coprifuoco silenzioso Già a mezzanotte, nella città con il quartiere di case popolari più grande d’Europa, sembrava fosse scattato un silenzioso e mai dichiarato coprifuoco.