Rebecca Ortu conquista l'argento ai campionati internazionali del Mediterraneo a Ladispoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il karate, una disciplina che unisce storia e cultura provenienti dall'Estremo Oriente, continua a guadagnare popolarità in Italia. Un esempio significativo di questo fenomeno è la recente partecipazione di Rebecca Ortu, studentessa dell'Istituto Superiore "Giuseppe Di Vittorio" di Ladispoli, che ha ottenuto una meritatissima medaglia d'argento nei 55 kg ai campionati internazionali del Mediterraneo. Questa competizione, che ha raggiunto la sua 30ª edizione, si distingue come una delle manifestazioni più importanti del settore, e ha avuto luogo per la prima volta in Italia a Jesolo, attirando atleti da diverse nazioni. Il karate: un'impresa culturale e sportiva Le origini del karate si intrecciano con la storia di due grandi imperi: quello cinese e quello giapponese.

