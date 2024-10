Ragazza investita da un treno a Santa Severa | il cordoglio del Sindaco

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)Marinella, – IlPietro Tidei e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al dolore dell’intera comunità cittadina in occasione della prematura e tragica scomparsa della giovane sedicenne di. Laè statada unnel pomeriggio del 15 ottobre, in prossimità sulla linea che collega la stazione Termini a Civitavecchia, in prossimità della stazione di. Inutili i tentativi dei soccorsi intervenuti sul posto: per la minorenne non c’è stato nulla da fare. “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per quel che è accaduto martedì pomeriggio alla stazione di. Mai dovremmo assistere e leggere notizie di questo genere- ha affermato il-. I dati di morti tragiche tra i giovani in Italia negli ultimi anni sono allarmanti e per questo voglio rivolgere un appello ai nostri ragazzi.