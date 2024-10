Piazza Aldrovandi e non solo: la Bologna di Patrizio Roversi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – “La movida di Piazza Aldrovandi? Mi fa compagnia”. Patrizio Roversi, attore e conduttore tv, ’turista per caso’ dal titolo di uno dei suoi programmi più famosi, racconta la ’sua’ Bologna nel podcast ’il Resto di Bologna’ che nelle prossime settimane ospiterà anche altri personaggi – bolognesi doc o d’adozione – nella rubrica ’Il mio quartiere’. L’osservatorio privilegiato di Roversi è Piazza Aldrovandi, dove vive, ma la ’sua’ Bologna si snoda anche attraverso le botteghe del Quadrilatero e l’atmosfera unica dei Portici. Tra ’mortadellismo’ e il dibattito sull’overtourism, c’è spazio anche per la grande bellezza della nostra città e un elogio speciale va ai tanti commercianti che Roversi chiama per nome. Ilrestodelcarlino.it - Piazza Aldrovandi e non solo: la Bologna di Patrizio Roversi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – “La movida di? Mi fa compagnia”., attore e conduttore tv, ’turista per caso’ dal titolo di uno dei suoi programmi più famosi, racconta la ’sua’nel podcast ’il Resto di’ che nelle prossime settimane ospiterà anche altri personaggi – bolognesi doc o d’adozione – nella rubrica ’Il mio quartiere’. L’osservatorio privilegiato di, dove vive, ma la ’sua’si snoda anche attraverso le botteghe del Quadrilatero e l’atmosfera unica dei Portici. Tra ’mortadellismo’ e il dibattito sull’overtourism, c’è spazio anche per la grande bellezza della nostra città e un elogio speciale va ai tanti commercianti chechiama per nome.

