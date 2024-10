Piano Mattei, Cirielli: “Contribuirà a internazionalizzare sistema Italia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il Piano Mattei è un modo per internazionalizzare il sistema-Italia". Lo ha detto il vice ministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, alla conferenza ComoLake 2024. "L'Africa – ha sottolineato – è un continente ricco di giovani, la sua crescita demografica può rappresentare per il continente stesso e per chi investirà Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ilè un modo peril". Lo ha detto il vice ministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo, alla conferenza ComoLake 2024. "L'Africa – ha sottolineato – è un continente ricco di giovani, la sua crescita demografica può rappresentare per il continente stesso e per chi investirà

Così JP Morgan e Blackrock si intrecciano col Piano Mattei - Per questa ragione ha messo nel mirino due macro aree molto care al governo Meloni come l’IA e l’Africa. . L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Banca centrale del Kenya (CBK) che ha autorizzato JPMorgan Chase a istituire un ufficio di rappresentanza nel Paese che contribuirà “alla diversità del settore finanziario del Kenya e catalizzerà il commercio e gli investimenti e conferma la posizione ... (Formiche.net)

Piano Mattei - Fontana : “La Regione Lombardia ha le capacità per raggiungere gli obiettivi” - Regione Lombardia ha […] The post Piano Mattei, Fontana: “La Regione Lombardia ha le capacità per raggiungere gli obiettivi” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – "Ritengo che il Piano Mattei sia un'iniziativa importante e innovativa perché imposta il rapporto e il progresso di un grande continente come l'Africa, giovane e piano di energia, sulla condivisione delle scelte e la ... (Lidentita.it)

Attilio Fontana apre il convegno ComoLake 2024 : il Piano Mattei e le opportunità per l’Africa - Il Piano Mattei: strategia per lo sviluppo dell’Africa Il Piano Mattei, concepito dal governo italiano, si propone di promuovere la cooperazione tra l’Italia e i paesi africani, stabilendo un modello di sviluppo economico e sociale basato su valori condivisi. Durante il convegno sono stati presentati diversi progetti e iniziative che mirano a facilitare il dialogo tra i vari attori coinvolti, ... (Gaeta.it)