Per Rambona appello a Mattarella

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una raccolta firme e una petizione online per salvare l’Abbazia di, a Pollenza, edificio di grande rilevanza storico-artistica, una delle poche testimonianze rimaste in Europa dell’architettura carolingia, minacciata da infiltrazioni e incuria. La chiesa è inagibile e chiusa dal terremoto del 2016. In pochi giorni sono state raccolte circa 900 adesioni. Prima firmataria, l’associazione Arte per le Marche; hanno aderito anche il sindaco Mauro Romoli e altre associazioni, come la Pro– nata nel 1998 per promuovere attività in questa frazione –, la Pro Loco Corporazione del Melograno e i cittadini. La comunità è compatta su questo fronte. L’intervento di riparazione strutturale è stato trasferito dalla competenza del ministero per i beni e le attività culturali alla Diocesi di Macerata, con il decreto del 30 dicembre 2020.