Parco delle Groane, identificate 30 persone: denunciato un minorenne per spaccio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Controlli della piìolizia locale di seveso, Meda, Limbiate, e Cesano Maderno nelle zone della stazione ferroviaria di piazza Mazzini e nei luoghi di aggregazione quali parchi e giardini che circondano il Parco delle Groane. Presenti anche le unità cinofile da Monza. Sono state identificate 30 Quicomo.it - Parco delle Groane, identificate 30 persone: denunciato un minorenne per spaccio Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Controlli della piìolizia locale di seveso, Meda, Limbiate, e Cesano Maderno nelle zone della stazione ferroviaria di piazza Mazzini e nei luoghi di aggregazione quali parchi e giardini che circondano il. Presenti anche le unità cinofile da Monza. Sono state30

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spaccio nel Parco delle Groane - a Cesate rifugio dei pusher con scooter per il delivery - Spacciatori di droga nelle Groane, a Cesate la capanna con lo scooter per le consegne L’operazione, effettuata da pattuglie sovracomunali di Polizia locale alla presenza del comandante di Cesate e [. . C’era anche uno scooter per il servizio delivery nel rifugio dei pusher smantellato l’altro giorno dalla Polizia locale nel Parco delle Groane a Cesate. (Ilnotiziario.net)

Smantellate due postazioni di spaccio nel Parco delle Groane - il pusher scappa in monopattino - Nella giornata di martedì scorso 1 ottobre, gli agenti della polizia locale di Cesano Maderno hanno smantellato due postazioni di spaccio nel Parco delle Groane. . . I controlli, condotti da cinque operatori insieme al comandante Gabriele Caimi, hanno portato alla scoperta di una prima postazione di. (Quicomo.it)

Cogliate - catturata la lupa che vagava nel Parco delle Groane da quasi due mesi - ]. E’ stata catturata questa notte Luna, la lupa che dal 9 agosto scorso vagava nei boschi del Parco delle Groane tra Cogliate e Misinto. . L’esemplare femmina di lupo cecoslovacco era fuggito da Villa Luigia, l’edificio storico che si trova in via Piave a Cogliate, al centro di una complessa vicenda. (Ilnotiziario.net)