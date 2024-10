Ornella Vanoni pubblica ‘Diverse’: «Un disco per ballare» (Di giovedì 17 ottobre 2024) A poche settimane dal traguardo dei suoi 90 anni, Ornella Vanoni pubblica ‘Diverse’, il nuovo progetto discografico in uscita venerdì 18 ottobre per BMG, già disponibile in preorder. L’album, composto da alcuni dei suoi più grandi successi rivisitati, unisce sonorità contemporanee a influenze disco Anni ‘70 ed electro music, grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori producer italiani. Tra i brani riarrangiati ci sono Perduto (prod. heysimo), Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga (prod. Giordano Colombo), Arcobaleno (prod. Protopapa & Dumar), che testimoniano ancora una volta la capacità di Ornella di reinventarsi e sperimentare con la musica. “Perduto è una canzone che io amo moltissimo e che non manca mai nei miei concerti”, spiega Vanoni. Foto da Ufficio Stampa “C’è anche un’altra canzone che mi piace molto che si chiama Occhi negli occhi. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A poche settimane dal traguardo dei suoi 90 anni,, il nuovo progettografico in uscita venerdì 18 ottobre per BMG, già disponibile in preorder. L’album, composto da alcuni dei suoi più grandi successi rivisitati, unisce sonorità contemporanee a influenzeAnni ‘70 ed electro music, grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori producer italiani. Tra i brani riarrangiati ci sono Perduto (prod. heysimo), Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga (prod. Giordano Colombo), Arcobaleno (prod. Protopapa & Dumar), che testimoniano ancora una volta la capacità didi reinventarsi e sperimentare con la musica. “Perduto è una canzone che io amo moltissimo e che non manca mai nei miei concerti”, spiega. Foto da Ufficio Stampa “C’è anche un’altra canzone che mi piace molto che si chiama Occhi negli occhi.

Ornella Vanoni : “Un uomo piange su L’appuntamento perché ha dimenticato i fagioli a casa - così sono arrivata sulle tv inglesi. Ora faccio ballare i giovani” - La conoscono proprio tutti, la cantano anche in Iran e hanno fatto un sacco di pubblicità con questo brano”. Tra i brani nella tracklist non poteva mancare “L’appuntamento”: “È la canzone che mi ha fatto spaccare la parete che c’era tra me e il pubblico, con cui sono entrata nel cuore degli italiani e non. (Ilfattoquotidiano.it)

Ornella Vanoni : "Ho vissuto tanto - solo ora ho capito tutto. Così vi faccio ballare" - Novant’anni sono l’età giusta per cambiare punto di vista. . Manca L’appuntamento, che però rimane forse la sua canzone decisiva. A proposito, per lei niente teatri? "No, non ci saranno dei concerti. "È quella che mi ha fatto cadere la parete divisoria tra me e il pubblico. Anche sulla propria vita artistica. (Quotidiano.net)

Ornella Vanoni - intervista e video party di presentazione nuovo album Diverse - Musica Musica 6. Vai, Valentina 12. Capolavoro visivo che accompagna il nuovo album è la copertina di Diverse: avvolta in un manto di tulle rosso fuoco – simbolo di passione e vitalità – Ornella Vanoni sprigiona la sua inconfondibile eleganza senza tempo. Io so che ti amerò 4. L’immagine curata da Riccardo Bellei e dal team Shipmate, ricca di contrasti e chiaroscuri, riflette appieno l’anima di ... (Spettacolo.eu)