Orari tv MotoGp Australia, dove e quando vedere il Gran premio di Phillip Island

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Ultime quattro gare. Volata finale verso Valencia per il titolo mondiale2024. Jorge Martin ci arriva con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (392 a 382), mentre Enea Bastianini (313) e Marc Marquez (311) sembrano ormai tagliati fuori dai giochi. Nel prossimo fine settimana c’è, primo di tre appuntamenti consecutivi, si andrà poi in Thailandia e in Malesia prima delfinale sul Ricardo Tormo a metà novembre. Sarà ancora duello come l’anno scorso tra lo spagnolo, che ha sempre desiderato una moto ufficiale ma Ducati gli ha preferito Bastianini due anni fa e Marquez dal 2025, e l’italiano, che è ormai faro e leader della rossa con due titoli piloti consecutivi.