Nunziata “Under 21 agli Europei col gioco, ora vincere” (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra è stata una qualificazione meritata. Era un girone difficile, c’erano almeno tre squadre forti e noi non abbiamo mai perso. Abbiamo fatto 27 gol e ne abbiamo subiti solo 4. A tratti, abbiamo fatto anche un buon calcio ed è quello che vogliamo: arrivare al risultato tramite il gioco”. Così Carmine Nunziata, ct dell’Under 21 azzurra, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sulla qualificazione all’Europeo di categoria conquistata due giorni fa. Desplanches, Ghilardi, Prati, Zanotti, Baldanzi, Casadei, Esposito e un blocco ritrovato dopo l’Under 20: “E’ stato importante. Addirittura ci sono ragazzi che conosco da 4 anni: iniziare un biennio con ragazzi che già conosci ha semplificato le cose. La nostra è una squadra non solo di talento ma anche con dei valori morali importanti”. Unlimitednews.it - Nunziata “Under 21 agli Europei col gioco, ora vincere” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra è stata una qualificazione meritata. Era un girone difficile, c’erano almeno tre squadre forti e noi non abbiamo mai perso. Abbiamo fatto 27 gol e ne abbiamo subiti solo 4. A tratti, abbiamo fatto anche un buon calcio ed è quello che vogliamo: arrivare al risultato tramite il”. Così Carmine, ct dell’21 azzurra, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sulla qualificazione all’Europeo di categoria conquistata due giorni fa. Desplanches, Ghilardi, Prati, Zanotti, Baldanzi, Casadei, Esposito e un blocco ritrovato dopo l’20: “E’ stato importante. Addirittura ci sono ragazzi che conosco da 4 anni: iniziare un biennio con ragazzi che già conosci ha semplificato le cose. La nostra è una squadra non solo di talento ma anche con dei valori morali importanti”.

