Liberoquotidiano.it - "Non mi piace, lasciatelo in pace": Carlos Alcaraz, la sfuriata in difesa del fratellino | Video

(Di giovedì 17 ottobre 2024), grazie al suo talento tennistico, sta spopolando sui social. No, non stiamo parlando di. Bensì di Jamie, ilminore del campione spagnolo. Ma il fuoriclasse iberico non sembra aver gradito il successo del suo consanguineo. E, di conseguenza, ha invitato tutti ad abbassare un po' i toni in modo da tutelare il percorso sportivo del 13enne.si trova in terra araba dove sta disputando il Six Kings Slam. Lo spagnolo, però, è stato stuzzicato proprio sulle prestazioni di Jamie. Il, com'è prevedibile, ammira tantissimo il campione spagnolo e sogna di seguire le sue orme. Questo però non vuol dire che tra i due siano necessari i paragoni, con ogni confronto che è prematuro.