Nazionale e prima squadra, il sogno di Lorena (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lorena Leskaj, a soli 14 anni, è entrata nella prima squadra della Yfit Macerata calcio femminile. Ed è tra le calciatrici più giovani nel campionato di Eccellenza. La ragazza, che vive e studia a Tolentino, dove frequenta il primo anno di Moda all’Ipsia Frau, gioca anche nella Nazionale albanese dal 2022. E quest’anno è scesa in campo pure per gli Europei under 15 contro Kosovo ed Estonia. "È stato divertente – dice Lorena, centrocampista –, un bel gioco di squadra, ce l’abbiamo messa tutta. E sono contentissima di far parte della prima squadra di Macerata, posso imparare tanto dalle ragazze più grandi, è un’occasione per maturare e crescere". La sua giornata inizia alle 6.30 e, oltre a scuola, compiti e atletica, si allena quasi tutti i giorni. Fa anche calcio a 5 con le Cantine Riuniti. Ilrestodelcarlino.it - Nazionale e prima squadra, il sogno di Lorena Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Leskaj, a soli 14 anni, è entrata nelladella Yfit Macerata calcio femminile. Ed è tra le calciatrici più giovani nel campionato di Eccellenza. La ragazza, che vive e studia a Tolentino, dove frequenta il primo anno di Moda all’Ipsia Frau, gioca anche nellaalbanese dal 2022. E quest’anno è scesa in campo pure per gli Europei under 15 contro Kosovo ed Estonia. "È stato divertente – dice, centrocampista –, un bel gioco di, ce l’abbiamo messa tutta. E sono contentissima di far parte delladi Macerata, posso imparare tanto dalle ragazze più grandi, è un’occasione per maturare e crescere". La sua giornata inizia alle 6.30 e, oltre a scuola, compiti e atletica, si allena quasi tutti i giorni. Fa anche calcio a 5 con le Cantine Riuniti.

