Morto a 31 anni Liam Payne ex cantante degli One Direction

Il mondo della musica è sotto shock: Liam Payne, ex cantante della celebre boy band One Direction, è morto a 31 anni dopo essere caduto oggi dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

