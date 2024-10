Screenworld.it - Monsters 3: i nuovi membri del cast e il coinvolgimento di Hitchcock

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La serie Netflix sulle storie di celebri serial killer,, avrà una terza stagione incentrata su Ed Gein, il killer statunitense che sconvolse la nazione negli anni ’50. Sappiamo che Charlie Hunnam interpreterà il serial killer, ma chi sono le nuove aggiunte al? Laurie Metcalfe prenderà il ruolo della madre di Gein, Augusta. Seguiranno poi Tom Hollander e Olivia Williams, che interpreteranno nientemeno che Alfrede sua moglie, Alma Reville. Questi nomi vi dicono qualcosa? Non è strano pensare che due personaggi apparentemente scollegati dalla vicenda siano stati inseriti in questa serie perché, per chi non lo sapesse, proprio Ed Gein fu una delle grandi ispirazioni per Psycho, il romanzo cheadattò per il grande schermo, realizzando il cult omonimo.