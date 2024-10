Milano, tre anni e 4 mesi a Baby Gang per la rissa e l’aggressione ai poliziotti a San Siro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Tre anni e 4 mesi di reclusione. È la condanna inflitta oggi in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale inflitta al trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23 anni, in vetta alle classifiche negli ultimi mesi, con milioni di follower sui social, con un tour europeo in partenza e già finito imputato in altri processi milanesi. Lo ha deciso, con rito abbreviato, il gup di Milano Tommaso Perna nel processo con al centro i disordini del 10 aprile del 2021, in zona a San Siro a Milano, quando il collega trapper Neima Ezza (per lui oggi un anno e mezzo di messa alla prova), ossia Amine Ez Zaaraoui, stava realizzando un video musicale. Ilgiorno.it - Milano, tre anni e 4 mesi a Baby Gang per la rissa e l’aggressione ai poliziotti a San Siro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Tree 4di reclusione. È la condanna inflitta oggi in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale inflitta al trapper, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23, in vetta alle classifiche negli ultimi, con milioni di follower sui social, con un tour europeo in partenza e già finito imputato in altri processi milanesi. Lo ha deciso, con rito abbreviato, il gup diTommaso Perna nel processo con al centro i disordini del 10 aprile del 2021, in zona a San, quando il collega trapper Neima Ezza (per lui oggi un anno e mezzo di messa alla prova), ossia Amine Ez Zaaraoui, stava realizzando un video musicale.

