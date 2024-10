Milan, Adli: “Maignan è un malato di calcio, dorme col calcio” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao, Maignan e non solo. Ecco le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Adli: “Maignan è un malato di calcio, dorme col calcio” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yacine, centrocampista delin prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao,e non solo. Ecco le sue parole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Adli : “Maldini mi ha congelato”. Carica Leao : una rivelazione su Maignan - Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao, Maignan e non solo. Ecco le sue parole. (Pianetamilan.it)

Milan - ecco tornare Ibrahimovic. Maignan rinnova? Intanto sul caso Ultras… - Le notizie più importanti pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, giovedì 17 ottobre 2024: si torna finalmente in campo. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Zlatan Ibrahimovic blinda Mike Maignan. Le cifre del rinnovo - Ecco che allora, dopo Rafael Leao, la dirigenza del club di via Aldo Rossi si prepara a blindare un altro punto di riferimento dei tifosi e non solo. Il club di via Aldo Rossi sta cercando di chiudere il prima possibile l’affare, per poi pensare solo ed esclusivamente al contratto – in scadenza nel 2026 – di Theo Hernandez, per cui la situazione è più complicata. (Dailymilan.it)