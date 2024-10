Migranti, Sanchez: “Nostra posizione basata sull’umanità” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La Spagna” sulla migrazione ha una “posizione chiara” e “coerente con i nostri valori” e i valori “europei” ed è una “posizione basata sull’umanità”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “La migrazione ordinata, responsabile, ben gestita, dunque quella legale è la risposta alla sfida demografica che si trovano ad affrontare l’Europa e la Spagna”, ha aggiunto. Lapresse.it - Migranti, Sanchez: “Nostra posizione basata sull’umanità” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La Spagna” sulla migrazione ha una “chiara” e “coerente con i nostri valori” e i valori “europei” ed è una “”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedroin conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “La migrazione ordinata, responsabile, ben gestita, dunque quella legale è la risposta alla sfida demografica che si trovano ad affrontare l’Europa e la Spagna”, ha aggiunto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanchez, modello Albania non risolve i problemi, ne crea - Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del Consiglio Ue. "L'Ungheria sequestra da troppo tempo le politiche europee, non sta rispondendo alle esigenze del momento in Ucraina". "Sui ... (giornaledibrescia.it)

Guerra Medio Oriente, Idf: ucciso capo di Hamas che pianificò parapendii 7 ottobre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medio Oriente, Idf: ucciso capo di Hamas che pianificò parapendii 7 ottobre ... (tg24.sky.it)

Sanchez: condanniamo richiesta Natanyahu, Unifil non si ritirerà - Sanchez: condanniamo richiesta Natanyahu, Unifil non si ritirerà 14 ottobre 2024 Barcellona, 14 ott. - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha condannato l'appello del suo omologo israeliano Benja ... (informazione.it)