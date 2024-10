Medvedev battuto da Sinner in un’ora, guadagna 21mila dollari al minuto (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daniil Medvedev ‘lavora’ un’ora e guadagna 1,5 milioni di dollari. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l’azzurro prende a pallate il moscovita con lo score di 6-0, 6-3 in una sfida senza storia. Medvedev viene demolito nel primo set e riesce ad evitare il cappotto nella seconda frazione. Alla fine, conquista 3 game e guadagna 1,5 milioni di dollari per una serata da sparring partner nel ricchissimo show saudita. In pratica, Medvedev intasca 21.739 dollari per ogni minuto passato in campo, tra racchette schiantate sul cemento e imprecazioni. Il russo, battuto pochi giorni fa da Sinner a Shanghai, anche oggi finisce k.o. .com - Medvedev battuto da Sinner in un’ora, guadagna 21mila dollari al minuto Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daniil‘lavora’1,5 milioni di. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Janniknei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l’azzurro prende a pallate il moscovita con lo score di 6-0, 6-3 in una sfida senza storia.viene demolito nel primo set e riesce ad evitare il cappotto nella seconda frazione. Alla fine, conquista 3 game e1,5 milioni diper una serata da sparring partner nel ricchissimo show saudita. In pratica,intasca 21.739per ognipassato in campo, tra racchette schiantate sul cemento e imprecazioni. Il russo,pochi giorni fa daa Shanghai, anche oggi finisce k.o.

