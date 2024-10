Medioriente: Tajani, auspico morte Sinwar porti a cessate fuoco a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – “Pare che il capo militare di Hamas” Yahya Sinwar “sia stato ucciso. Credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa. Mi auguro che la sua scomparsa possa portare a un cessate il fuoco a Gaza”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa congiunto alla Farnesina con l’omologo polacco Radoslaw Sikorski. Lapresse.it - Medioriente: Tajani, auspico morte Sinwar porti a cessate fuoco a Gaza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – “Pare che il capo militare di Hamas” Yahya“sia stato ucciso. Credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa. Mi auguro che la sua scomparsa possa portare a unil”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonioin un punto stampa congiunto alla Farnesina con l’omologo polacco Radoslaw Sikorski.

