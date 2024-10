Medioriente: media, test confermano che Sinwar è morto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Sino a questo momento tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar sarebbe stato ucciso in un attacco delle forze israeliane di difesa (Idf) su Gaza. Lo riporta Canale 12, specificando che sul cadavere devono essere svolti diversi esami, tra cui quello del Dna e quelli dentistici. Lapresse.it - Medioriente: media, test confermano che Sinwar è morto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Sino a questo momento tutti ieffettuati indicano che il leader di Hamas Yahyasarebbe stato ucciso in un attacco delle forze israeliane di difesa (Idf) su Gaza. Lo riporta Canale 12, specificando che sul cadavere devono essere svolti diversi esami, tra cui quello del Dna e quelli dentistici.

