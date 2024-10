Ilgiorno.it - Maxi cantiere per sistemare la ferrovia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra Cesano Maderno, Seveso e Meda è in corso unintervento di adeguamento della reteria, che comprende anche la realizzazione della nuova Tangenziale Nord e opere compensative che riguardano anhe la piazza della chiesa a Meda. Si tratta di unavviato poco meno di un anno fa con conclusione prevista a fine 2026. L’investimento complessivo dei lavori è di 69 milioni di euro. L’obiettivo dell’intervento è quello migliorare la circolazioneria a Seveso, che sarà potenziata e resa più veloce e sicura. La stazione potrà ricevere simultaneamente i treni in arrivo da Meda e da Camnago, eliminando i conflitti di itinerario dei convogli e aumentando la velocità di ingresso in stazione.