Mattarella “Morti sul lavoro sono una piaga intollerabile” (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I Morti e gli infortuni sul lavoro sono “una piaga intollerabile, ancor più nel tempo dei più grandi progressi tecnologici e dei più grandi avanzamenti della conoscenza che la storia dell’uomo abbia mai conosciuto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. “La vita delle persone vale immensamente più di ogni profitto, interesse o vantaggio produttivo”. (ITALPRESS). xi2/tvi/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella “Morti sul lavoro sono una piaga intollerabile” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ie gli infortuni sul“una, ancor più nel tempo dei più grandi progressi tecnologici e dei più grandi avanzamenti della conoscenza che la storia dell’uomo abbia mai conosciuto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del2024. “La vita delle persone vale immensamente più di ogni profitto, interesse o vantaggio produttivo”. (ITALPRESS). xi2/tvi/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

