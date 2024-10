Malore in azienda: morto operaio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Michelangelo Sangiorgio si è sentito male è, stando alle prime ricostruzioni, si accasciato a terra vicino a un macchinario. Imolaoggi.it - Malore in azienda: morto operaio Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Michelangelo Sangiorgio si è sentito male è, stando alle prime ricostruzioni, si accasciato a terra vicino a un macchinario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malore in azienda : morto operaio di 51 anni - Michelangelo Sangiorgio, operaio di 51 anni, è morto dopo aver accusato un malore in una nota azienda di Maniago. Il fatto è successo lunedì sera all'interno delle fonderie Pandolfo di Maniago. L'uomo si è sentito male è, stando alle prime ricostruzioni, si accasciato a terra vicino a un... (Pordenonetoday.it)

Malore in azienda - fissati i funerali di Fabio Santin : aveva 51 anni - Saranno celebrati sabato 12 ottobre nella chiesa di Cavolano, in provincia di Pordenone, i funerali di Fabio Santin, l'operaio di 51 anni colpito da un malore improvviso lo scorso 3 ottobre al mobilificio Alf di via San Pio X a Francenigo di Gaiarine. . . I colleghi che lavoravano con lui avevano. (Trevisotoday.it)

Sabato i funerali di Fabio Santin - morto in azienda colpito da un malore - Si svolgeranno sabato 12 ottobre nella chiesa di Cavolano i funerali di Fabio Santin, operaio di 51 anni morto colpito da un malore improvviso nel trevigiano. L'uomo si è accasciato a terra il 3 ottobre dopo essersi sentito male in un mobilificio Alf di via San Pio X a Francenigo di Gaiarine. ... (Pordenonetoday.it)