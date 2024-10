Lukaku: "Al Chelsea volevano mettermi in una scatola, io non sono Drogba. Conte come Guardiola, la sua frase su Lautaro..." (Di giovedì 17 ottobre 2024) L`attaccante del Napoli, Romelu Lukaku ha concesso una lunga intervista al podcast `Friends of Sport` in cui ha parlato del suo futuro con la Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L`attaccante del Napoli, Romeluha concesso una lunga intervista al podcast `Friends of Sport` in cui ha parlato del suo futuro con la

