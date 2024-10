Lite tra Asia Argento e Rosita Celentano in tv, durissimo fuorionda: volano stracci, ecco cosa è successo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Asia Argento e Rosita Celentano, Lite infuocata durante un fuorionda nel programma di Chiambretti: cosa è successo L'articolo Lite tra Asia Argento e Rosita Celentano in tv, durissimo fuorionda: volano stracci, ecco cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Lite tra Asia Argento e Rosita Celentano in tv, durissimo fuorionda: volano stracci, ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)infuocata durante unnel programma di Chiambretti:L'articolotrain tv,proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Asia Argento e Rosita Celentano - la lite durante il fuorionda : cosa si sono dette - Invece, era una gag pianificata nei minimi dettagli, una mossa sagace per alzare gli ascolti e trasformare una puntata qualsiasi in un momento cult. Verità o gag? Il video del fuori onda, pubblicato sui social ufficiali della Rai, ha fatto il giro della rete, alimentando il dubbio: si tratta di una sceneggiata per alzare lo share o di una reale incomprensione tra le due? In fondo, una buona lite ... (Dilei.it)

“Non rompere il ca*zo” - spunta il fuorionda di una lite tra Asia Argento e Rosita Celentano - A “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” piovono insulti tra Rosita Celentano e Asia Argento. È accaduto due settimane […] Continua a leggere “Non rompere il ca*zo”, spunta il fuorionda di una lite tra Asia Argento e Rosita Celentano su Perizona.it . (Perizona.it)

Asia Argento e Rosita Celentano - pazzesca lite fuorionda : caos in studio - Quando ha notato che la collega si stava allontanando, la reazione è stata immediata: “Ah, lei neanche ascolta, la Rosita, si va a fare i c***i suoi”, ha esclamato Asia, accendendo subito la miccia dello scontro. Le due opinioniste si sono infatti scontrate duramente durante le prove, dando vita a un botta e risposta dai toni accesi. (Tvzap.it)